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06:46, 15 апреля 2023Интернет и СМИ

Во Франции назвали контрнаступление Украины враждебным

France 24 снял сюжет о российских бойцах и назвал контрнаступление ВСУ враждебным

Фото: Edgar GutiÃrrez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Французский телеканал France 24 выпустил сюжет о российских бойцах в зоне спецоперации на Украине. На видео военнослужащие заявили, что не боятся контрнаступления ВСУ, которое французский журналист назвал «враждебным». Позже сюжет был удален из соцсетей телекомпании и с других платформ из-за разразившегося скандала.

Сюжет, снятый в 30 километрах от передовой, вышел в эфире французского канала 13 апреля. Он был размещен в сети под заголовком «Конфликт на Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением».

«Все ломается, все убивается. Непобедимых нет», — рассказал один из российских солдат.

Почти сразу после выхода сюжета последовала гневная реакция со стороны украинских властей. Так, спикер МИД Украины Олег Николенко пригрозил ответственностью репортерам, которые работали на «оккупированных территориях» без уведомления Киева. При этом официальных комментариев от руководителей France 24 по поводу инцидента не поступало.

В сентябре прошлого года французский телеканал France 2 показал сюжет из городской больницы Краматорска, который перепрофилировали в военный госпиталь, куда прибывало большое число раненых бойцов Вооруженных сил Украины. В ролике журналисты рассказали о военнослужащем, который получил тяжелые ранения в лицо. Подпись к сюжету гласила: «Контрнаступление, но какой ценой?».

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Марина Совина
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