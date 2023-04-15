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14:31, 15 апреля 2023Россия

Российские войска сбили пять снарядов HIMARS и три беспилотника

Минобороны: средства ПВО сбили пять снарядов системы HIMARS и три украинских беспилотника
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) российских войск за минувшие сутки сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в зоне проведения спецоперации, заявили в субботу, 15 апреля, в Минобороны России.

Район, где были перехвачены снаряды, не уточняется. Также средства ПВО сбили три украинских беспилотника, это произошло в районах населенных пунктов Опытное Донецкой народной республики, а также вблизи Рубежного и Червонопоповки в Луганской народной республике.

Также в субботу в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили склад горюче-смазочных материалов в Славянске в Донецкой народной республике. Он принадлежал 81-й аэромобильной бригаде ВСУ.

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Антон Похиляк
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