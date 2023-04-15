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14:29, 15 апреля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении склада горюче-смазочных материалов в ДНР

Минобороны заявило об уничтожении склада горюче-смазочных материалов в Славянске
СюжетМинобороны:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные уничтожили склад горюче-смазочных материалов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, склад принадлежал 81-й аэромобильной бригаде ВСУ и находился в Славянске.

Помимо этого, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок Вооруженных сил России нанесли поражение подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также ударили по живой силе и технике противника в 95 районах.

Ранее российские военные уничтожили склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики (ЛНР).

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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