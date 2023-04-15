В сети вновь стали продавать справки о ВИЧ для отсрочки от армии

В сети появились объявления о продаже справок о ВИЧ и гепатите для отсрочки от армии

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В даркнет-магазинах вновь появились предложения о продаже справок о ВИЧ-инфекции или гепатите для получения отсрочки от армии. На объявления обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Продавцы заявляют, что оформляют справки через клинику, и обещают официально занести покупателя в реестр ВИЧ-инфицированных. Стоимость услуги составляет 70 тысяч рублей.

Также в даркнет-магазинах стали предлагать сделать справку о гепатите B и C. При этом советуют выбирать последний, поскольку этот вариант надежнее. За такую справку просят 80 тысяч рублей.

От обратившихся за услугой требуют предоставить необходимые документы и обещают подготовить документ в течение трех дней.

В 2022 году в даркнете и Telegram-каналах также массово предлагали оформить справку о ВИЧ-инфекции или COVID-19 для получения отсрочки от частичной мобилизации, которая проводилась в России с 21 сентября до 28 октября.

Как выяснила тогда «Лента.ру», стоимость отвода от мобилизации в даркнете достигала двух миллионов рублей. Столько платили те, кому требовалось трудоустройство в аттестованную IT-компанию с освобождением от мобилизации. Продавец услуги утверждал, что речь идет об организации с офисом в «Москва-Сити», при этом реально посещать работу от покупателя не требовалось.