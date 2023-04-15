Власти Киева объявили об эвакуации жителей из-за повышения уровня воды в Днепре
Жителей нескольких районов Киева готовят к эвакуации из-за повышения уровня воды в Днепре. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает ТАСС.
По его словам, этой весной уровень половодья значительно выше прошлогоднего, в связи с чем существует риск подтопления территорий частной и садово-дачной застройки в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах.
Жителям рекомендовано быть готовыми к эвакуации, хранить ценные вещи на верхних этажах частных построек и отключить электричество и газ.
Также власти прогнозируют частичные затопления дач в Воскресенских садах, Русановских садах, Осокорках, Позняках, Вишенках. Кроме этого, угроза подтоплений наблюдается на левом берегу Днепра — в районе Южного моста и залива Берковщина.
Многоквартирные дома и промышленные объекты находятся вне зоны риска.
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