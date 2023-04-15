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18:57, 15 апреля 2023Бывший СССР

Власти Киева объявили об эвакуации жителей из-за повышения уровня воды в Днепре

Мэр Киева Кличко: готовится эвакуация жителей в связи с повышением уровня воды в Днепре

Фото: Unsplash

Жителей нескольких районов Киева готовят к эвакуации из-за повышения уровня воды в Днепре. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает ТАСС.

По его словам, этой весной уровень половодья значительно выше прошлогоднего, в связи с чем существует риск подтопления территорий частной и садово-дачной застройки в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах.

Жителям рекомендовано быть готовыми к эвакуации, хранить ценные вещи на верхних этажах частных построек и отключить электричество и газ.

Также власти прогнозируют частичные затопления дач в Воскресенских садах, Русановских садах, Осокорках, Позняках, Вишенках. Кроме этого, угроза подтоплений наблюдается на левом берегу Днепра — в районе Южного моста и залива Берковщина.

Многоквартирные дома и промышленные объекты находятся вне зоны риска.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий в Вооруженных силах Украины резко увеличились безвозвратные потери.

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Любовь Ширижик
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