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16:08, 15 апреля 2023Россия

Эксперимент по маркировке черной и красной икры начнется в России с 15 апреля

Мишустин подписал постановление об эксперименте по маркировке красной и черной икры

Фото: Olga Pukhalskaya / Unsplash

В России начался эксперимент по маркировке красной и черной икры. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Эксперимент продлится почти год — с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2023 года. Он коснется икры осетровых и икры лососевых, упакованных в потребительскую упаковку.

Согласно документу, целями эксперимента являются определение оптимальных способов маркировки, организация эффективного взаимодействия органов госсвласти с производителями и импортерами икры, а также с оптовыми и розничными организациями по ее продаже. Кроме того, будет протестирована информационная система и ее возможности.

Ранее осенью управляющий директор ВЭБ.РФ Александр Демьянов заявил, что нелегальные продажи красной икры нанесли бюджету России ущерб в размере до 15 миллиардов рублей.

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Елизавета Новикова
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