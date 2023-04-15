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12:49, 15 апреля 2023Мир

Посольство России осудило заявление МИД Молдавии о специальном трибунале

Посольство России осудило обвинения МИД Молдавии после видео с казнью якобы бойца ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Посольство России осудило «скоропалительные и огульные» обвинения министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии в адрес российских властей после публикации видеозаписи с казнью якобы украинского военнослужащего, снятое в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости.

«Обращаем внимание, что на данный момент достоверность видео, равно как и национальная принадлежность людей в камуфляжной форме не установлены», — уточнили в посольстве.

Ранее МИД Молдавии поддержал идею Киева о создании специального трибунала для осуждения России из-за видео, на котором неизвестные обезглавливают бойца в форме Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В российском посольстве указали, что МИД Молдавии обратил внимание на эту запись, однако предпочитает не замечать военные преступления Украины, в том числе казни и пытки российских солдат.

Об указанном ролике ранее высказались в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видео нуждается в подтверждении и проверке на достоверность. Он призвал помнить, что люди «живут в мире фейков».

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Елизавета Новикова
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