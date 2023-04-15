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19:16, 15 апреля 2023Россия

Директор российского кладбища сжег мусор на могилах

Mash: директор кладбища в Краснодарском крае сжег мусор прямо на могилах

Фото: Telegram-канал «Kub Mash»

В Краснодарском крае директора кладбища в Крымске обвинили в том, что он сжег мусор прямо на могилах. Об этом сообщает Kub Mash.

По словам знакомой с ситуацией очевидицы, мусор на территории не убирали около четырех лет, руководство игнорировало жалобы посетителей. Но недавно директор собрал груды отходов и поджег их прямо на могилах, утверждает очевидица.

Пепел от сожженных отходов разлетелся по кладбищу, на многих захоронениях завяли цветы и были испорчены украшения. Kub Mash заявляет, что директор отказался от общения с журналистами канала.

Ранее в апреле в Калужской области произошел пожар на кладбище, там также загорелся мусор. Из-за возгорания дороги заволокло дымом и резко упала видимость.

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Антон Похиляк
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