Директор российского кладбища сжег мусор на могилах

Mash: директор кладбища в Краснодарском крае сжег мусор прямо на могилах

В Краснодарском крае директора кладбища в Крымске обвинили в том, что он сжег мусор прямо на могилах. Об этом сообщает Kub Mash.

По словам знакомой с ситуацией очевидицы, мусор на территории не убирали около четырех лет, руководство игнорировало жалобы посетителей. Но недавно директор собрал груды отходов и поджег их прямо на могилах, утверждает очевидица.

Пепел от сожженных отходов разлетелся по кладбищу, на многих захоронениях завяли цветы и были испорчены украшения. Kub Mash заявляет, что директор отказался от общения с журналистами канала.

Ранее в апреле в Калужской области произошел пожар на кладбище, там также загорелся мусор. Из-за возгорания дороги заволокло дымом и резко упала видимость.