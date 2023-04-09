В российском регионе произошел пожар на кладбище

В Боровском районе Калужской области произошел пожар на кладбище

В Боровском районе Калужской области в ночь на 9 апреля произошел пожар на кладбище. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что из-за возгорания дороги заволокло дымом и резко упала видимость. Причина пожара устанавливается. Данных о пострадавших не поступало.

«Загорелся мусор на кладбище в районе улицы Лермонтова. Пожарные уже работают на месте. Угрозы возгорания жилого сектора нет», — приводит издание комментарий районной администрации.

Ранее пожарные в Оренбургской области остановили распространение огня и ликвидировали открытое горение на складе с семечками в городе Бузулуке. Ситуация осложнялась тем, что рядом с пожаром находится нефтебаза.