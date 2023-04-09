Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:07, 9 апреля 2023Россия

В российском регионе произошел пожар на кладбище

В Боровском районе Калужской области произошел пожар на кладбище

В Боровском районе Калужской области в ночь на 9 апреля произошел пожар на кладбище. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что из-за возгорания дороги заволокло дымом и резко упала видимость. Причина пожара устанавливается. Данных о пострадавших не поступало.

«Загорелся мусор на кладбище в районе улицы Лермонтова. Пожарные уже работают на месте. Угрозы возгорания жилого сектора нет», — приводит издание комментарий районной администрации.

Ранее пожарные в Оренбургской области остановили распространение огня и ликвидировали открытое горение на складе с семечками в городе Бузулуке. Ситуация осложнялась тем, что рядом с пожаром находится нефтебаза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Захарова осудила Запад за отношение к подозреваемой в убийстве Татарского
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение
В Артемовске ликвидировали группу элитного подразделения ВСУ «Волки Да Винчи»
В российском регионе произошел пожар на кладбище
Известный шеф-повар поделился рецептом кулича
Золотовалютные резервы Украины достигли максимума за 10 лет
Тренер Оливейры высказался о проведении реванша с Махачевым
Утечка данных по Украине вызвала панику в Пентагоне
В окрестностях Дамаска произошла серия взрывов
Назван ведущий к расколу между США и Европой шаг Макрона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.