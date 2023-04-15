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22:24, 15 апреля 2023Россия

В Белгородской области заявили о пострадавшей из-за обстрела села со стороны ВСУ

При обстреле ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области пострадала пожилая женщина

Фото: Pixabay

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) была контужена пожилая женщина.

«Один из снарядов прилетел в частный жилой дом, в результате чего была разрушена стена дома, выбиты окна и поврежден забор. Есть одна пострадавшая — бабушка 73 лет, у нее контузия», — написал глава региона, добавив, что женщине оказывают необходимую медицинскую помощь.

Он добавил, что аварийные службы занимаются устранением последствий ударов по населенному пункту. Гладков отметил, что начало восстановительных работ запланировано на утро.

Ранее пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что в настоящее время в Артемовске (украинское название — Бахмут) идут самые тяжелые бои за последние десятилетия.

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Марина Совина
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