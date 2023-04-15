Диетолог предупредила о вреде позднего ужина

Диетолог Лушникова: поздние ужины могут привести к повышению уровня инсулина в крови

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова предупредила о вреде позднего ужина. Об этом сообщают «Известия».

По ее словам, в идеале человек должен употреблять большую часть калорий в светлое время суток, во время своей максимальной активности. Она отметила, что во время сна выделяются мелатонин и соматотропин. Она пояснила, что поздние ужины, которые содержат много простых и сложных углеводов, могут привести к повышению уровня инсулина в крови, что, в свою очередь, тормозит выработку мелатонина и соматотропина.

Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина призвала перед сном отдавать предпочтение белку, углеводам из овощей и фруктов. Также можно включить в вечерний рацион творог и крупы. Специалист пояснила, что в них содержится триптофан — аминокислота, которая отвечает за выработку мелатонина.

При этом Гридина посоветовала стараться не принимать пищу позже чем за два часа до сна.

Ранее нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер отметила, что при выходе из Великого поста не стоит увлекаться жирной пищей. По ее словам, необходимо следить за качеством продуктов. Они должны быть свежими и натуральными, а фастфуда и пищи с большим количеством консервантов и прочих добавок лучше избегать.