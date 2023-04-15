Трамп предупредил о небывалой опасности для США

Дональд Трамп: США находятся в небывалой опасности из-за ядерного оружия

Бывший президент США Дональд Трамп на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане заявил, что страна находится в небывалой опасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас самый опасный момент в истории нашей страны, из-за силы оружия, и я не говорю о ружьях»,— подчеркнул он.

Политик пояснил, что опасность представляет обладание странами ядерным оружием. По его словам, в частности, публично об обладанием этим видом вооружения говорят в России. «Об этом не следует говорить, слишком разрушительны последствия. А они говорят об этом постоянно. А у нас в руководстве тот, кто не понимает, о чем речь. Мы никогда не были в такой опасности, и это из-за нашего руководства», — заявил бывший глава Белого дома.

Ранее Трамп в очередной раз предупредил о риске третьей мировой войны. Политик подчеркнул, что некомпетентность властей США грозит новым конфликтом. По его мнению, сейчас человечество живет в самое опасное время за всю историю. Он добавил, что его опасения также связаны с возможным использованием ядерного оружия.

