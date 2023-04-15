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01:16, 15 апреля 2023Мир

Трамп предложил вооружить американских учителей

Бывший президент США Трамп предложил вооружить американских учителей
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп предложил вооружить американских учителей. Об этом он заявил на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане, пишет РИА Новости.

«Если хотя бы пять процентов учителей добровольно вооружатся и научатся использовать оружие для противодействия преступникам, мы сдержим проблему, и она исчезнет»,— сказал он.

По словам политика, если Соединенные Штаты отправили 120 миллиардов долларов Киеву, то смогут «потратить одну десятую этого объема для защиты американских детей и школ».

В мае 2022 года Трамп также призвал разрешить американским учителям, которые прошли необходимую тренировку, скрытно носить оружие в школах. Бывший глава Белого дома объяснил, что школы не должны быть «самыми слабыми целями». Он также предлагал поставить во всех учебных заведениях металлодетекторы, усилить двери в классах и ввести норму, согласно которой в школах будет дежурить полицейский или вооруженный охранник.

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Марина Совина
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