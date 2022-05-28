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Трамп призвал разрешить учителям в США носить оружие в школах

Экс-президент Трамп призвал разрешить учителям в США скрытно носить личное оружие в школах
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп призвал разрешить американским учителям, которые прошли необходимую тренировку, скрытно носить оружие в школах. Об этом он заявил на съезде Национальной стрелковой ассоциации США, передает ТАСС.

Трамп объяснил, что школы не должны быть «самыми слабыми целями». Именно по этой причине, по его мнению, следует позволить учителям скрытно носить оружие. Он также предложил поставить во всех учебных заведениях металлодетекторы, усилить двери в классах и ввести норму, согласно которой в школах будет дежурить полицейский или вооруженный охранник.

Помимо этого, Трамп призвал власти страны задействовать все имеющиеся ресурсы для защиты американских детей от стрельбы в школах. По его словам, это не вопрос денег, а вопрос желания. Трамп напомнил, что у США нашлись 40 миллиардов долларов, чтобы отправить их в качестве помощи Украине.

25 мая в начальной школе в городе Ювалд (штат Техас) произошла стрельба. Это событие стало крупнейшим массовым убийством в начальной школе за десять лет. 18-летний местный житель Сальвадор Ромас выстрелил в свою бабушку, после чего отправился в соседнюю начальную школу и расстрелял учащихся. По последним данным, число погибших выросло до 21, среди них 19 детей и двое взрослых. После трагедии президент Штатов Джо Байден распорядился приспустить в стране флаги до заката 28 мая.

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Марина Совина
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