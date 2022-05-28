Трамп призвал защитить детей в США и вспомнил о масштабной помощи Украине

Трамп призвал защитить детей после стрельбы в школе и напомнил о $40 млрд помощи Украине

Бывший президент США Дональд Трамп призвал власти страны задействовать все имеющиеся ресурсы для защиты американских детей от стрельбы в школах. Об он заявил на съезде Национальной стрелковой ассоциации США, сообщает РИА Новости.

По его словам, это не вопрос денег, а вопрос желания. Трамп напомнил, что у США нашлись 40 миллиардов долларов, чтобы отправить их в качестве помощи Украине. Он подчеркнул, что необходимо сделать все для защиты детей в США.

Помимо этого, он вспомнил о том, что Штаты потратили миллиарды долларов на Ирак и Афганистан, а взамен ничего не получили. Трамп заявил, что прежде чем строить государственность во всем мире, следует сначала сделать безопасными школы для американских детей.

25 мая в начальной школе в городе Ювалд (штат Техас) произошла стрельба. Это событие стало крупнейшим массовым убийством в начальной школе за десять лет. 18-летний местный житель Сальвадор Ромас выстрелил в свою бабушку, после чего отправился в соседнюю начальную школу и расстрелял учащихся. По последним данным, число погибших выросло до 21, среди них 19 детей и двое взрослых. После трагедии президент Штатов Джо Байден распорядился приспустить в стране флаги до заката 28 мая.

