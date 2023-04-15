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04:12, 15 апреля 2023Забота о себе

Врач назвала особенности весеннего рациона

Нутрициолог Макарова: весной важно включать в рацион больше сезонных овощей и фруктов

Фото: Bulkin Sergey / news.ru via globallookpress.com

Нутрициолог Анна Макарова рассказала, что с наступлением весны можно внести корректировки в привычный рацион, например, добавить больше овощей и фруктов. При этом специального меню для того или иного времени года не существует. Особенности сезонного рациона врач назвала в интервью для агентства «Прайм».

По ее словам, в холодный период организм нуждается в большем количестве энергии для поддержания тепла. Но с наступлением более теплых и светлых дней наш организм самостоятельно начинает тяготеть к более легкой пище.

«Это обусловлено тем, что уходит необходимость согревать себя с помощью калорийной еды. Вместо мяса нам больше хочется выбрать рыбу, а вместо наваристого супа — более легкие овощные или холодные варианты», — объяснила Макарова.

Весной врач порекомендовала включить в свой рацион больше разнообразных сезонных овощей, фруктов и ягод, чтобы вдоволь запастись витаминами. Фрукты и овощи нужно выбирать разных цветов. Так организм получит все разнообразие полезных веществ, отметила нутрициолог.

Также не стоит забывать о важном правиле: половину тарелки в каждый прием пищи должны занимать овощи, зелень, фрукты или ягоды, заключила Макарова.

Ранее гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева предупредила об опасности для здоровья при неправильном выходе из Великого поста. По ее словам, возвращаться к привычному рациону следует поэтапно, начиная с нежирных продуктов и легкоусвояемого белка. Она отметила, что обильное застолье на Пасху может привести к болевому синдрому, а также развитию заболеваний ЖКТ.

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Марина Совина
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