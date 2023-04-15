США направят Украине дополнительные 4,9 миллиарда долларов

Госдеп: США направят Украине 4,9 миллиарда долларов бюджетной поддержки в сентябре

США планируют направить Украине 4,9 миллиарда долларов бюджетной поддержки. Вашингтон намерен оказать помощь через механизмы Всемирного банка, сообщил Госдеп. Дополнительные деньги будут доступны в сентябре, говорится в сообщении ведомства.

«Соединенные Штаты предоставили правительству Украины 18 миллиардов в качестве бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка», — также сказано в сообщении.

В Вашингтоне заявили, что средства, «наряду с поддержкой ЕС, Международного валютного фонда и других организаций», позволят властям Украины предоставлять «важнейшие услуги своим гражданам». При этом, как подчеркнули в Госдепе, масштаб финансирования, который нужен для восстановления, может быть достигнут только при тесном сотрудничестве с частным сектором.

13 апреля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд допустила, что Вашингтон сможет использовать активы России, замороженные в иностранных банках, для восстановления Украины.

Она также напомнила, что в феврале Штаты объявили о выделении первого транша в размере 5,4 миллиона долларов, также планируются и другие, в которые могут войти замороженные активы Центрального банка России.