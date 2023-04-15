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00:21, 15 апреля 2023Интернет и СМИ

Польша потребовала от США передать ей ракеты для защиты от России

Interia: Польша потребовала от США передать ей ракеты модели JASSM-XR для защиты от России

Фото: Carlos Barria / Reuters

Польша потребовала от США передать ей ракеты для защиты от России. Об этом сообщает Interia.

Отмечается, что глава республики Матеуш Моравецкий посетил США, чтобы убедить Вашингтон предоставить Варшаве крылатые ракеты модели JASSM-XR. Отмечается, что данные модели могут быть запущены, в частности, с истребителей F-16 или F-35 Lightning II.

По данным издания, польские власти стремятся получить эти ракеты на фоне последнего заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о размещении российского ядерного оружия на территории страны.

25 марта президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики, добавив, что строительство хранилища для него будет завершено к 1 июня. Глава государства подчеркнул, что тактическое ядерное оружие будет размещено там, не нарушая обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

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Марина Совина
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