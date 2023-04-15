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03:24, 15 апреля 2023Мир

Майк Помпео передумал участвовать в выборах президента США

Бывший госсекретарь Помпео не будет участвовать в выборах президента США в 2024 году
Майк Помпео

Майк Помпео. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не будет участвовать в выборах президента США, которые пройдут в 2024 году. Его слова приводит Fox News.

«Мы пришли к выводу, что не будем вступать в гонку в 2024 году. Мы глубоко переживаем об Америке и проблемах, о которых я говорил в последние полтора года и даже десятилетиями, но сейчас не наше время», — сказал он.

В июле 2022 года Помпео допустил участие в выборах президента США. Он не исключил того, что будет баллотироваться от республиканцев, даже если в выборах будет участвовать экс-президент США Дональд Трамп.

Президентские выборы в США пройдут в 2024 году. Свои кандидатуры уже выдвинули бывший президент США Дональд Трамп, известный юрист и племянник Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон, бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

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Марина Совина
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