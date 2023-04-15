В Канаде напали на только что приехавшего в страну жителя Украины

CTV News: в Канаде с ножом напали на украинца, который только что приехал в страну

В Канаде чуть не убили жителя Украины Ивана Пилипчука, который только что приехал в страну. На мужчину напал неизвестный с ножом, об этом 14 апреля сообщила обозреватель CTV News Edmonton Карин Малкахи со ссылкой на полицию.

Уточняется, что мужчина утром 13 апреля получил ножевое ранение на автобусной остановке в Эдмонтоне. Пилипчук прибыл в Канаду из Украины всего несколько дней назад, сообщила журналист.

По данным полиции, 48-летний мужчина «сидел один на автобусной остановке, наслаждаясь утренним кофе», когда на него напал неизвестный с ножом. Пострадавшего украинца доставили в ближайшую больницу с серьезными травмами.

Телеканал уточнил, что Иван Пилипчук получил рабочую визу и 3 апреля официально трудоустроился. Он направлялся на стройку, когда на него напали.

11 апреля в СМИ появилась информация, что в Германии начались массовые протесты из-за небывалого потока беженцев с Украины. Отмечалось, что немцы обеспокоены возможными угрозами своей безопасности, связанными с мигрантами, и дефицитом жилья. При этом подчеркивалось, что власти страны не реагируют на недовольство населения.