Newsweek: Трамп отомстит Зеленскому из-за отказа расследовать дело против Хантера Байдена

Профессор политики колледжа Джуниата в Хантингдоне Эмиль Нагенгаст заявил, что бывший президент США Дональд Трамп хочет отомстить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом он сообщил в беседе с изданием Newsweek.

Нагенгаст заявил, что у Трампа есть желание отомстить Зеленскому из-за его отказа провести расследование в отношении сына президента США Джо Байдена Хантера.

«Если Трамп вернется в Белый дом, это станет катастрофой для Зеленского и Украины. У Трампа и Зеленского был телефонный разговор в сентябре 2019 года, когда украинский лидер отказал Трампу в просьбе провести расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, что привело к первому импичменту [Трампа]. Трамп принял это на свой счет, и я не сомневаюсь, что он жаждет отомстить Зеленскому», — отметил эксперт

По мнению профессора, при избрании Трампа на пост главы США в 2024 году страна разорвет тесные взаимоотношения с Украиной, построенные Байденом. Кроме того, президентство Трампа грозит катастрофическими изменениями для Киева в конфликте с Москвой.

Ранее сообщалось, что Хантер Байден и его компания с 2013-го по 2018 год заработали около 11 миллионов долларов благодаря его роли члена совета директоров украинской газодобывающей компании Burisma и связях с китайским бизнесменом.

