Американцы усомнились в верности Байдена США после его визита в Ирландию

Politico: во время визита в Ирландию Байден заявил о желании остаться там подольше

Президент США Джо Байден во время визита в Ирландию неоднократно повторял, что хочет остаться там подольше. Об этом сообщает Politico.

Вспоминая о своих ирландских корнях, политик поднял тост за своих ирландских предков, ирландский народ, американцев ирландского происхождения и тех, «кто хотел бы, чтобы им посчастливилось быть ирландцами». Также он посетил графство Лаут, где когда-то жили его родственники, и нанял гида, чтобы тот показал ему замок Карлингфорд — достопримечательность, которую видел его прапрадед перед отъездом в Америку более 170 лет назад.

Кроме того, он постоянно говорил о том, как ему не хочется возвращаться в США. «Когда вы здесь, вы удивляетесь, почему кто-то вообще захотел уехать», — отметил президент. Также во время поездки он произнес, что не понимает, «какого черта его предки уехали отсюда». При этом многих американцев возмутило такое поведение президента — поездку даже назвали «воссоединением семьи, финансируемым налогоплательщиками». На это Белый дом возразил, что во время визита Байден успевал не только посещать места, связанные с его корнями, но и встречаться с лидерами Ирландии и Великобритании.

При этом ирландцы принимали политика с воодушевлением.

«Именно здесь критика, с которой он сталкивается дома, казалось, исчезла: возраст не сделал его старым, он наделил его мудростью. Его оплошности не делали его неуверенным, они придавали ему очарования», — отметил обозреватель Politico Адам Канкрин.

14 апреля сообщалось, что президент США Джо Байден оговорился во время выступления в Ирландии и предложил собравшимся лизнуть мир.