Украинца обвинили в шпионаже, диверсиях и организации покушений в ДНР

Гражданина Украины Синченко обвинили в шпионаже, диверсиях и организации покушений в ДНР

Гражданина Украины Григория Синченко обвиняют в шпионаже, диверсиях, организации покушений и еще более 40 преступлениях на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Южный окружной военный суд, куда поступило уголовное дело.

Дата заседания пока не назначена. По данным МВД республики, впервые Григорий Синченко был задержан в 2016 году по подозрению в подрыве торговых киосков и линии электропередачи.

Как уточняется, мужчина самостоятельно изготавливал взрывные устройства и производил подрывы. Также он пытался вымогать деньги у предпринимателей. В результате обмена пленными он попал на Украину, при этом спустя время нелегально вернулся в ДНР, где продолжил свою противоправную деятельность. Повторно его задержали в 2020 году.

Ранее в Курской области 41-летнего индивидуального предпринимателя, имеющего двойное гражданство России и Украины, 12 апреля приговорили к 15 годам колонии и штрафу в 200 тысяч рублей за шпионаж в пользу Киева. Помимо шпионской деятельности ему вменяли покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере — общая масса свыше 2900 граммов.