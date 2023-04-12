Россиянин получил срок за шпионаж в пользу Украины

В Курской области предпринимателя приговорили к 15 годам за шпионаж в пользу Украины

В Курской области 41-летнего индивидуального предпринимателя, имеющего двойное гражданство России и Украины, приговорили к 15 годам колонии и штрафу в 200 тысяч рублей за шпионаж в пользу Киева. Об этом в среду, 12 апреля, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Курской области.

Дело о шпионаже рассматривалось в закрытом режиме. Помимо шпионской деятельности ему вменяли покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере – общая масса свыше 2 900 грамм. Подсудимый не признал свою вину.

Агента украинских спецслужб, который шпионил за военными объектами задержали 26 августа 2020 года в Курске сотрудники ФСБ . Мужчина состоял на службе Главного управления разведки министерства обороны Украины. Его подозревают в сборе и передаче данных об объектах Минобороны России, которые он выполнял по заданию украинских властей.

У задержанного были изъяты специальные технические средства для шпионажа, а в его компьютере и мобильном телефоне найдена литература по снайперской подготовке и выживанию в партизанской войне. Также в гаджетах имелись материалы по разведывательно-диверсионной деятельности и спецслужбах.