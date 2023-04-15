Россиянина арестовали за убийство студента из-за игровой приставки

В Краснодаре жителя Оренбуржья арестовали за убийство студента из-за игровой приставки

В Краснодаре 34-летнего жителя Оренбургской области арестовали за убийство 19-летнего студента, продававшего игровую приставку Sony PlayStation 5. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Мужчина проведет в СИЗО два месяца в ожидании суда. Ранее его допросили и изъяли у него часть вещей погибшего.

Ранее СК восстановил хронологию событий в день убийства молодого человека. Сообщалось, что примерно в 9:30 утра 13 апреля к нему домой пришел неизвестный, чтобы купить игровую приставку. Он взял на кухне нож и нанес потерпевшему десять ударов.

Студент скончался на месте. После этого подозреваемый попытался скрыть следы и вымыл пол. Затем он забрал приставку, ноутбук, наушники, рюкзак и сбежал. Нож и телефон жертвы он выбросил в мусорный бак. Вечером тело потерпевшего обнаружила его сестра.

На следующий день предполагаемого убийцу задержали.