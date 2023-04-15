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14:26, 15 апреля 2023Силовые структуры

Краснокнижную сову незаконно использовали в Москве для съемок за деньги

В Москве прокуроры изъяли у мужчины краснокнижную сову, которую фотографировали за деньги

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В центре Москвы прокуроры изъяли у мужчины молодую ушастую сову, которую незаконно использовали для фотосъемки за деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Птицу выявили на Лубянском проезде работники межрайонной природоохранной прокуратуры совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Документы на нее отсутствовали.

Ушастая сова внесена в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости и включена в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Прокуроры передали сову в центр реабилитации диких животных. Решается вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.

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Любовь Ширижик
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