Главком ВС Судана распустил Силы быстрого реагирования

Главком ВС Судана Абдель Фаттах Бурхан распустил Силы быстрого реагирования

Глава переходного Суверенного совета Судана, главком Вооруженных сил (ВС) этой страны Абдель Фаттах Бурхан распустил организованную повстанческую группировку «Силы быстрого реагирования» (СБР). Об этом пишет РИА Новости.

Появился документ о расформировании. «Главнокомандующий Вооруженными силами издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования», — уточнили власти.

Ранее стало известно о вспышке столкновений в Судане между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. Рядом со штабом суданского спецназа были слышны взрывы.

Регулярная армия Судана отвергла возможность переговоров с СБР. На рассвете мятежники пытались взять под контроль армейские штабы и жизненно важные районы страны.