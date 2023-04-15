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22:15, 15 апреля 2023Мир

Главком ВС Судана распустил Силы быстрого реагирования

Главком ВС Судана Абдель Фаттах Бурхан распустил Силы быстрого реагирования

Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

Глава переходного Суверенного совета Судана, главком Вооруженных сил (ВС) этой страны Абдель Фаттах Бурхан распустил организованную повстанческую группировку «Силы быстрого реагирования» (СБР). Об этом пишет РИА Новости.

Появился документ о расформировании. «Главнокомандующий Вооруженными силами издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования», — уточнили власти.

Ранее стало известно о вспышке столкновений в Судане между регулярной армией и Силами быстрого реагирования. Рядом со штабом суданского спецназа были слышны взрывы.

Регулярная армия Судана отвергла возможность переговоров с СБР. На рассвете мятежники пытались взять под контроль армейские штабы и жизненно важные районы страны.

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Марина Совина
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