Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:39, 15 апреля 2023Мир

Трамп предсказал экономике США тяжелейшее поражение

Дональд Трамп предсказал экономике США и доллару тяжелейшее поражение за последние 200 лет
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане предсказал американской экономике и доллару тяжелейшее поражение за последние 200 лет. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, американская валюта «уничтожается». Он отметил, что доллар в скором времени перестанет быть мировым стандартом. «Это было немыслимо еще несколько лет назад, но это происходит у вас на глазах», — заявил он.

Политик заявил, что экономика Соединенных Штатов разрушается. Он заявил, что инфляция в США неконтролируемая. Он пообещал не допустить проблем в руководстве страны, если победит на выборах в 2024 году.

Ранее Трамп заявил, что отстранение от должности действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена стало было решением всех проблем. «Лучший и единственный способ решить проблему с Китаем и любую другую проблему, которую мы имеем, — это избавиться от Байдена!» — отметил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон об электронных повестках
Москалькова предложила улучшения в законах о льготах участникам спецоперации
Трамп предсказал экономике США тяжелейшее поражение
Российские власти обозначили переход от «антикризиса» к нормализации
Мясников развеял популярные мифы о клещах
Трамп предупредил о небывалой опасности для США
Трамп предложил вооружить американских учителей
Путин подписал закон о налоговых уведомлениях на «Госуслугах»
Во Франции начались беспорядки из-за одобрения пенсионной реформы
Байдена обвинили в недостаточных усилиях для предотвращения третьей мировой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.