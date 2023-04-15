Трамп предсказал экономике США тяжелейшее поражение

Дональд Трамп предсказал экономике США и доллару тяжелейшее поражение за последние 200 лет

Бывший президент США Дональд Трамп на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане предсказал американской экономике и доллару тяжелейшее поражение за последние 200 лет. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, американская валюта «уничтожается». Он отметил, что доллар в скором времени перестанет быть мировым стандартом. «Это было немыслимо еще несколько лет назад, но это происходит у вас на глазах», — заявил он.

Политик заявил, что экономика Соединенных Штатов разрушается. Он заявил, что инфляция в США неконтролируемая. Он пообещал не допустить проблем в руководстве страны, если победит на выборах в 2024 году.

Ранее Трамп заявил, что отстранение от должности действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена стало было решением всех проблем. «Лучший и единственный способ решить проблему с Китаем и любую другую проблему, которую мы имеем, — это избавиться от Байдена!» — отметил он.