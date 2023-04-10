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22:42, 10 апреля 2023Мир

Трамп назвал решение всех проблем

Трамп призвал избавиться от президента США Джо Байдена
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

Отстранение от должности действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена стало было решением всех проблем, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Лучший и единственный способ решить проблему с Китаем и любую другую проблему, которую мы имеем, — это избавиться от Байдена!» — отметил он.

Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес главы США. Так, в частности, политик осудил Байдена за стремление переложить ответственность за скорый уход американских войск из Афганистана в 2021 году, назвав его безнадежным идиотом.

Кроме того, Трамп также допустил вероятность начала третьей мировой войны под руководством Байдена. По словам экс-президента, при его администрации никогда не упоминались и не обсуждались открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия.

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Варвара Кузьмина
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