Трамп назвал решение всех проблем
Отстранение от должности действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена стало было решением всех проблем, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Лучший и единственный способ решить проблему с Китаем и любую другую проблему, которую мы имеем, — это избавиться от Байдена!» — отметил он.
Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес главы США. Так, в частности, политик осудил Байдена за стремление переложить ответственность за скорый уход американских войск из Афганистана в 2021 году, назвав его безнадежным идиотом.
Кроме того, Трамп также допустил вероятность начала третьей мировой войны под руководством Байдена. По словам экс-президента, при его администрации никогда не упоминались и не обсуждались открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия.