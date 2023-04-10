Трамп назвал решение всех проблем

Трамп призвал избавиться от президента США Джо Байдена

Отстранение от должности действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена стало было решением всех проблем, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Лучший и единственный способ решить проблему с Китаем и любую другую проблему, которую мы имеем, — это избавиться от Байдена!» — отметил он.

Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес главы США. Так, в частности, политик осудил Байдена за стремление переложить ответственность за скорый уход американских войск из Афганистана в 2021 году, назвав его безнадежным идиотом.

Кроме того, Трамп также допустил вероятность начала третьей мировой войны под руководством Байдена. По словам экс-президента, при его администрации никогда не упоминались и не обсуждались открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия.