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01:16, 15 апреля 2023Россия

Путин подписал закон о налоговых уведомлениях на «Госуслугах»

Путин подписал закон о предоставлении россиянам налоговых уведомлений через «Госуслуги»

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении россиянам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов через «Госуслуги». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По словам министра финансов Антона Силуанова, нововведение упростит и сделает более удобным взаимодействие граждан с налоговыми органами. При этом передача россиянам документов, содержащих сведения о налогах, будет осуществляться только при наличии согласия налогоплательщика.

Ранее глава государства подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Согласно нововведениям, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах». 12 апреля закон одобрил Совфед.

Марина Совина
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