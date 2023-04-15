Путин подписал закон о налоговых уведомлениях на «Госуслугах»

Путин подписал закон о предоставлении россиянам налоговых уведомлений через «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении россиянам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов через «Госуслуги». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По словам министра финансов Антона Силуанова, нововведение упростит и сделает более удобным взаимодействие граждан с налоговыми органами. При этом передача россиянам документов, содержащих сведения о налогах, будет осуществляться только при наличии согласия налогоплательщика.

Ранее глава государства подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Согласно нововведениям, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах». 12 апреля закон одобрил Совфед.