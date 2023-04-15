Назван процент верующих россиян

Фонд «Общественное мнение»: 72 процента граждан России назвали себя верующими

72 процента россиян назвали себя верующими людьми, 62 процента — православными. Об этом сообщают результаты опроса социологического фонда «Общественное мнение».

«Больше половины опрошенных сообщили, что они считают себя православными, восемь процентов исповедуют ислам, по одному проценту исповедуют другие религии или другие христианские конфессии», — говорится в анализе опроса.

Отмечается, что больше 20 процентов граждан России не считают себя верующими. При этом четыре процента граждан затруднились с ответом. Кроме того, 65 процентов россиян заявили, что доверяют Русской православной церкви.

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