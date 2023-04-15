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14:56, 15 апреля 2023Россия

Назван процент верующих россиян

Фонд «Общественное мнение»: 72 процента граждан России назвали себя верующими

Фото: Артём Соколов / Коммерсантъ

72 процента россиян назвали себя верующими людьми, 62 процента — православными. Об этом сообщают результаты опроса социологического фонда «Общественное мнение».

«Больше половины опрошенных сообщили, что они считают себя православными, восемь процентов исповедуют ислам, по одному проценту исповедуют другие религии или другие христианские конфессии», — говорится в анализе опроса.

Отмечается, что больше 20 процентов граждан России не считают себя верующими. При этом четыре процента граждан затруднились с ответом. Кроме того, 65 процентов россиян заявили, что доверяют Русской православной церкви.

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Глеб Бажуткин
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