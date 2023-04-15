Полковник в отставке Макгрегор: солдаты ВСУ хотят убить Зеленского из-за его предательства

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что солдаты ВСУ хотят убить президента Украины Владимира Зеленского из-за его предательства. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор подчеркнул, что проблема коррупции в армии Украины достигла апогея. В качестве примера он привел «сотни миллионов наличных денег, которые оказывались в самых разных местах, и пропажу военного оборудования» в стране.

«А вы думаете, почему мы слышим, как они [военные] говорят: "первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские". Такое до нас доходит уже не один месяц. Они прекрасно знают, что их предали», — сказал он.

Ранее Макгрегор заявил, что украинское государство может исчезнуть к концу 2023 года из-за тяжелой ситуации в стране. Он также обвинил западные СМИ в том, что они постоянно вводят в заблуждение общественность и скрывают реальное положение дел на Украине.

