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01:55, 15 апреля 2023Бывший СССР

Число погибших при обстреле Ясиноватой возросло

Представительство ДНР: четыре мирных жителя погибли при обстреле Ясиноватой из РСЗО

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что число жертв среди мирных жителей при обстреле Ясиноватой в Донецкой народной республике (ДНР) возросло до четырех. Данные опубликованы в Telegram-канале ведомства.

В результате обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) погибли девушка 2002 года рождения, женщина 1970 года рождения, мужчина 1964 года рождения, а также еще один мирный житель, личность которого устанавливается.

10 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе девочка 2016 года рождения.

Ранее сообщалось, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 111 снарядов. Украинские солдаты вели огонь по районам шести населенных пунктов: Горловки, Верхнеторецкого, Пантелеймоновки, Ясиноватой, Донецка, а также Еленовки.

Марина Совина
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