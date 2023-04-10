В ДНР заявили о 20 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о 20 обстрелах ВСУ территории республики за сутки

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале, что военные Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 111 снарядов.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. «Ленты.ру»)», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на донецком направлении было совершено шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня РСЗО и артиллерии, на горловском направлении — 12 обстрелов из артиллерии, на ясиноватском — два обстрела из артиллерии. Он добавил, что украинские солдаты вели огонь по районам шести населенных пунктов: Горловки, Верхнеторецкого, Пантелеймоновки, Ясиноватой, Донецка, а также Еленовки.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что ВСУ корректировали обстрел Ясиноватой с помощью беспилотника. Он уточнил, что во время обстрела погиб один человек, еще 13 местных жителей получили ранения. Удар пришелся по парку отдыха в районе школы №6.