Военный аналитик Джерелиевский: ВСУ будут проводить контрнаступление в три этапа

Военный аналитик Борис Джерелиевский в беседе с Ura.ru рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют провести масштабное контрнаступление против российских сил в три этапа.

«Информация о той тактике, которую они собираются применять в контексте этого наступления, она, конечно, очень своеобразная. Предполагается минимум три наступательных волны», — заявил он.

Эксперт уточнил, что в первом этапе наступления в бой будет брошена пехота, которой обеспечат минимальное прикрытие. Атаки, как ожидается, будут происходить по всему фронту, с целью обнаружить слабые места и направить туда больше сил. Вторую волну составляют легкая западная бронетехника, а также пикапы с пулеметами. Джерелиевский отметил, что для этого украинские военные подготовили около двух тысяч автомобилей. Наконец, в случае удачного прорыва планируется использовать танки Leopard и другую тяжелую западную бронетехнику, добавил он.

Аналитик подчеркнул, что уровень подготовки контрнаступления является слабым, поэтому командования ВСУ делает ставку на «пушечное мясо», а не технику, в связи с чем со стороны Киева ожидаются огромные потери и малая вероятность успеха.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма рассказал, что российские военные на донецком направлении уничтожили пункты временной дислокации иностранного легиона и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также нанесли удар по двум опорным пунктам украинских солдат.