«Аргументы недели»: Пентагон обновил вооружение за счет Украины

В США обновили собственный арсенал за счет помощи Украине: Пентагон закупил новое вооружение, а на Украину отослал старые образцы, считает специальный корреспондент издания «Аргументы недели».

«Выделенные в 2022 и 2023 годах деньги на поддержку Киеву в значительной мере были использованы в качестве дополнительного, сверхбюджетного финансирования Пентагоном для обновления парка своей техники, а старую передавали Украине», — заявили в «Аргументы недели».

Проанализировав тексты корреспондента Defense News, автор пришел к выводу, что помощь Украине способствовала увеличению бюджета армии США практически на 30 процентов. Планировалось, что американский арсенал пополнится 91 бронированной многоцелевой машиной в 2024 году, однако выделенные средства для финансирования Украины позволяют купить уже 197 таких машин.

Конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Митч МакКоннелл подтвердил эту теорию. «США в основном отправляют Украине более старое оружие из наших запасов… Это означает, что значительная часть денег, выделенных Конгрессом, идет непосредственно на укрепление собственной обороны Америки путем пополнения наших запасов более современными версиями этого старого оружия, которое мы передали Украине», — пояснил он.

Журналист также утверждает, что эта схема позволяет Пентагону утилизировать старые экземпляры по более низкой цене. Ко всему прочему, у США появляется возможность осуществлять тестирование новых машин в реальной боевой обстановке, не нанося экологический урон собственной стране.