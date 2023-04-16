Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:59, 16 апреля 2023Бывший СССР

Депутат Украины рассказал о невозможности сдерживать армию РФ в Артемовске

«РВ»: депутат Украины Олег Царев заявил о тяжелом положении ВСУ в Артемовске

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Олег Царев рассказал о невозможности сдерживать армию РФ в Артемовске в беседе с «Русской весной» («РВ»).

В ходе подведения военных итогов Царев заявил о тяжелом положении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ): несмотря на попытку укрепления позиций, Вооруженные силы России продвигаются вглубь обороны. На данный момент продолжаются бои в центре города. Российские войска заняли север и юг Артемовска.

«ВСУ прикладывают значительные усилия для сопротивления, но остановить продвижение наших не могут», — отметил депутат. Он также добавил, что ВС РФ сдерживают контратаку ВСУ на авдеевском направлении, удалось уничтожить технику украинских бойцов.

Ранее командир артиллерийского расчета орудия «Мста-Б» сообщил, что военные ВСУ демонстрируют большую активность на запорожском направлении. В ответ российские артиллеристы стали чаще наносить огонь по позициям противника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
В Германии собрали свыше 300 сообщений о военных преступлениях на Украине
Владельцев некоторых моделей iPhone предупредили об исчезновении важных функций
Экс-разведчик США предрек Зеленскому гибель от рук восставших
При пожаре в жилом доме в Дубае погибли 16 человек
Стало известно о боях за железнодорожный узел в Артемовске
Врач назвала способы снять отек ног в домашних условиях
В Госдуме отреагировали на планы Финляндии нарушить договор с Россией
Нутрициолог назвала самые полезные варианты ужина
Депутат Украины рассказал о невозможности сдерживать армию РФ в Артемовске
Сергей Кириенко посетил православные храмы ДНР и ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.