Депутат Украины рассказал о невозможности сдерживать армию РФ в Артемовске

«РВ»: депутат Украины Олег Царев заявил о тяжелом положении ВСУ в Артемовске

Депутат Верховной Рады Украины Олег Царев рассказал о невозможности сдерживать армию РФ в Артемовске в беседе с «Русской весной» («РВ»).

В ходе подведения военных итогов Царев заявил о тяжелом положении бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ): несмотря на попытку укрепления позиций, Вооруженные силы России продвигаются вглубь обороны. На данный момент продолжаются бои в центре города. Российские войска заняли север и юг Артемовска.

«ВСУ прикладывают значительные усилия для сопротивления, но остановить продвижение наших не могут», — отметил депутат. Он также добавил, что ВС РФ сдерживают контратаку ВСУ на авдеевском направлении, удалось уничтожить технику украинских бойцов.

Ранее командир артиллерийского расчета орудия «Мста-Б» сообщил, что военные ВСУ демонстрируют большую активность на запорожском направлении. В ответ российские артиллеристы стали чаще наносить огонь по позициям противника.