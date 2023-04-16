Российские военные начали уничтожать артиллерию ВСУ на запорожском направлении

Российские РСЗО «Торнадо» начали уничтожать артиллерию ВСУ на запорожском направлении

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо» Вооруженных сил России (ВС РФ) начали уничтожать артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что ВСУ применили подразделения ствольной артиллерии. «Мы при помощи наших подразделений звуковой разведки определили координаты и незамедлительно нанесли огневое поражение», — заявил командир подразделения РСЗО.

По словам собеседника агентства, российские военные подавили цель: «Противник с тех точек больше огонь не ведет».

Ранее командир артиллерийского расчета орудия «Мста-Б» рассказал, что военные ВСУ начали проявлять больше активности на запорожском направлении. По его словам, в связи с этим российские артиллеристы стали чаще вести огонь по позициям противника. Военнослужащий отметил, что главной задачей является остановить попытки ВСУ контратаковать в самом начале, таким образом не дав им выполнить поставленные задачи.