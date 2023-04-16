Сергей Кириенко посетил православные храмы ДНР и ЛНР

Сергей Кириенко во время визита в ДНР и ЛНР пообщался с прихожанами

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время визита в ДНР и ЛНР посетил ряд православных храмов, восстановленных усилиями Русской православной церкви либо требующих помощи в ремонте.

В ходе поездки по ДНР Кириенко вместе с врио главы республики Денисом Пушилиным посетил храмы в Волновахе и Мариуполе, которые пострадали от обстрелов ВСУ в 2022 году. Так, в Никольском кафедральном соборе были выбиты стекла, пробита крыша и купола, а также пострадали уникальные декоративные витражи. Восстановление храма, которое проходило под патронатом Русской православной церкви, заняло меньше двух месяцев.

В ходе осмотра Свято-преображенского храма в Волновахе, который восстанавливается силами Челябинской области, Сергей Кириенко пообщался с прихожанами. Они обратили внимание на то, что большинство приходов Донецкой и Мариупольской, а также Горловской и Славянской епархий хотят как можно скорее перейти в Русскую православную церковь.

В ходе визита в ЛНР Кириенко совместно с врио главы республики Леонидом Пасечником посетил в том числе Свято-Вознесенский собор, расположенный в Александровске, а также храм в честь святого апостола Андрея Первозванного. Эти храмы частично пострадали от обстрелов во время конфликта в Донбассе. На месте первый замруководителя администрации президента России также пообщался с настоятелями храмов и прихожанами.

С августа 2022 года усилиями Русской Православной Церкви были восстановлены 13 храмов на территории Донбасса, получивших повреждения в результате обстрелов украинскими войсками.

В числе попавших под восстановление РПЦ храмов и церквей есть объекты, которые получили повреждения еще в 2014 году.

Напомним, тогда Украина умышленно обстреливала церкви и храмы, чтобы лишить мирных жителей возможности ходить на службу. Кроме этого, часть объектов религиозной инфраструктуры была заминирована.

Финансирование проектов осуществляется по линии пожертвований религиозных организаций, а также Фондом поддержки христианской культуры и наследия, Союзом за содействие сохранения традиционных духовных ценностей «Христианский мир», Фондом «Созидание».