Россиянам дали совет насчет продажи валюты

Аналитик Голубовский посоветовал не продавать валюту тем, кто собирается за границу

Россиянам, которые хранят деньги в наличной валюте, стоит ее продавать на фоне укрепления курсов доллара и евро только в том случае, если они не собираются ехать за границу и тратить ее там. Такой совет насчет сбережений в разговоре с «Лентой.ру» дал аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

«Разница между курсом продажи и курсом покупки и продажи — это далеко не то, что было когда-то, когда спред составлял один процент. Сейчас разница может доходить до пяти рублей. Если вам нужна валюта в какой-то среднесрочной перспективе, то продавать ее не надо. Как правило, продажа идет недалеко от биржевого курса, а вот покупка идет сильно выше. Ясно, что так далеко курс не откатится назад, чтобы эта операция была выгодной», — объяснил экономист.

Если валюта служит средством сбережения, то от нее можно избавиться, чтобы вложить в другие инвестиции, считает Дмитрий Голубовский.

«Официальная инфляция доллара сейчас выше пяти процентов, реальная — около десяти. Если вы будете сидеть с долларом в наличных, вы просто будете терять деньги. Вам нужно подумать, что на этих деньгах можно заработать. Курс для продажи весьма неплох. Этот провал обусловлен тем, что у нас был плохой торговый баланс в начале года. Там ввели санкции, потолок цен на нефть, перестраивалась нефтяная логистика. Сейчас все эти процессы трансформации уже прошли, поводов для ослабления рубля сейчас нет. Во втором полугодии теоретически можете дождаться курса выше, а можете не дождаться», — заключил он.

Ранее издание «Известия» со ссылкой на крупнейшие российские банки сообщило, что россияне в начале апреля начали активно продавать валюту.

Курс доллара и евро начал быстро расти по отношению к рублю в конце марта. В начале апреля стоимость валют обновила годовые максимумы.

