Экс-разведчик США предрек ядерную катастрофу без замены ДСНВ

Экс-разведчик Риттер: США и РФ вступят в ядерную гонку без замены ДСНВ на новое соглашение

США и Россия вступят в ядерную гонку без замены Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на новое соглашение, заявил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Об этом пишет РИА Новости.

Он предрек ядерную катастрофу без замены ДСНВ в 2026 году. «Сегодня мы оказались в ситуации, когда контроль над вооружениями почти что мертв», — уточнил Риттер. По его мнению, если ДСНВ не удастся заменить новым договором, сложится опасная ситуация. «Обе страны вступят в очень опасную гонку ядерных вооружений без механизма контроля», — объяснил он.

Экс-разведчик добавил: сегодня многие ждут от власти, что они начнут диалог с Россией. Риттер считает, что проведению подобных переговоров с Москвой мешает позиция бюрократических структур Вашингтона.

«Мы находимся на краю ядерной бездны, которую сами же и создали. Ядерные вооружения развернуты и подкреплены доктринами о превентивном ударе», — добавил он.

В конце марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что Минск и Москва договорились о размещении тактического ядерного оружия России в Белоруссии.