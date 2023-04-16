Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:06, 16 апреля 2023Мир

Экс-разведчик США предрек ядерную катастрофу без замены ДСНВ

Экс-разведчик Риттер: США и РФ вступят в ядерную гонку без замены ДСНВ на новое соглашение

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

США и Россия вступят в ядерную гонку без замены Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на новое соглашение, заявил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Об этом пишет РИА Новости.

Он предрек ядерную катастрофу без замены ДСНВ в 2026 году. «Сегодня мы оказались в ситуации, когда контроль над вооружениями почти что мертв», — уточнил Риттер. По его мнению, если ДСНВ не удастся заменить новым договором, сложится опасная ситуация. «Обе страны вступят в очень опасную гонку ядерных вооружений без механизма контроля», — объяснил он.

Экс-разведчик добавил: сегодня многие ждут от власти, что они начнут диалог с Россией. Риттер считает, что проведению подобных переговоров с Москвой мешает позиция бюрократических структур Вашингтона.

«Мы находимся на краю ядерной бездны, которую сами же и создали. Ядерные вооружения развернуты и подкреплены доктринами о превентивном ударе», — добавил он.

В конце марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что Минск и Москва договорились о размещении тактического ядерного оружия России в Белоруссии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Назван сценарий получения Польшей части территорий Украины
Экс-разведчик США предрек ядерную катастрофу без замены ДСНВ
В США усомнились в успехе контрнаступления ВСУ
В Индонезии заявили о конце господства западного колониализма
Владельцев ряда iPhone предупредили об исчезновении важных функций
ВВС Судана нанесли удар по лагерю СБР в Омдурмане
Во Франции госпитализировали 94-летнего отца Марин Ле Пен
Силы спецназа Судана захватили нескольких военных частей в Дарфуре
Генсек ООН провел переговоры со сторонами конфликта в Судане
Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.