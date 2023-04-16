В Венгрии пожаловались на «венгерофобное» поведение Еврокомиссии

Глава МИД Венгрии Сийярто: Брюсселю необходимо прекратить венгерофобное поведение

Министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто пожаловался на венгерофобное поведение Еврокомиссии (ЕК), передает РИА Новости.

Он призвал Брюссель изменить свою политику в отношении Будапешта. «Я думаю, что Брюсселю пришло время прекратить венгерофобное поведение, хорошо видно, что они страдают от того, что не могут вмешаться в венгерские процессы, не могут повлиять на решения венгерского народа...» — заявил Сийярто.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, подобная позиция ЕК связана именно с венгерским волеизъявлением, а не с какими-либо конкретными делами.

Ранее Еврокомиссия раскритиковала запреты Венгрии и Польши на поставки зерна и другой аграрной продукции с Украины. «Торговая политика ЕС — это исключительная компетенция всего сообщества, поэтому любые односторонние действия неприемлемы», — указали в ее пресс-службе.