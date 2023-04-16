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23:37, 16 апреля 2023Мир

В Иране вынесли приговор военным по делу о сбитом украинском Boeing

В Иране осудили 10 причастных к катастрофе с украинским Boeing военных

Фото: Reuters

Суд в Иране вынес приговор по делу о крушении самолета Boeing компании «Международные авиалинии Украины» военным, отвечавшим за работу ПВО и по ошибке сбившим борт ракетами. Об этом сообщает агентство IRNA.

Всего осудили 10 причастных к катастрофе иранских военных. Они получили от одного до 13 лет тюрьмы. Максимальное наказание дали оператору системы ПВО «Тор», который без разрешения командного пункта определил гражданский самолет как вражеский и выпустил по нему две ракеты. В суде отметили, что это было совершено ненамеренно из-за ошибочного определения цели. Помимо этого, подсудимый должен будет выплатить компенсации семьям погибших.

В 2021 году суд в Канаде пришел к выводу, что Иран совершил преднамеренный теракт, сбив самолет.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился, вылетев из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иран утверждает, что вина за катастрофу лежит на операторе системы ПВО. Самолет был идентифицирован как вражеская цель, после чего по нему выпустили две ракеты.

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Марина Совина
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