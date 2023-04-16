Патриарх Кирилл заявил о появлении глобального нового язычества

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о появлении глобального «нового язычества»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о появлении «нового язычества» в глобальном масштабе. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ему противостоят Россия и Русская православная церковь (РПЦ). «Сегодня в глобальном масштабе развивается новое язычество, основанное на поклонении разным производным от человека — поклонение прогрессу, науке, технике», — подчеркнул священнослужитель. «Каким должен быть ответ Русской православной церкви, да и ответ России? Да тот, который мы уже даем: мы не согласны с таким направлением развития человеческой цивилизации», — подчеркнул он.

Патриарх уточнил, что у России есть полное право на такое несогласие. Он напомнил, что в СССР атеизм был идеологией. «И мы знаем, чем все закончилось», — подчеркнул патриарх.

Ранее священнослужитель заявил, что гонители Украинской православной церкви (УПЦ) являются безбожниками.