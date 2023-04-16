Косачев рассказал о связи Украины с СНГ

Вице-спикер Совфеда Косачев заявил, что Украина официально не прерывала связи с СНГ

Украина официально не прерывала отношений с Содружеством независимых государств (СНГ), заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Об этом пишет ТАСС.

Он прокомментировал наличие флага на сессии Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ в Петербурге. «Украина, какие бы ни были у нее отношения с Россией, отношений с СНГ и его структурами официально не прерывала, заявлений о выходе не делала и заявки о выходе в соответствующие секретариаты не направляла», — рассказал он.

Политик напомнил, что как указано на сайте Исполкома СНГ, Украина является членом Содружества.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал возможность выхода Украины из СНГ. По его словам, это невыгодно для Киева.