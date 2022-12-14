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06:39, 14 декабря 2022Россия

В Госдуме оценили вероятность выхода Украины из СНГ

Депутат Госдумы Затулин назвал невыгодным для Украины выход из СНГ из-за ее планов
Константин Затулин

Константин Затулин. Фото: пресс-служба Госдумы России / РИА Новости

Зампредседателя комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал возможность выхода Украины из СНГ. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Затулин оценил вероятность выхода Украины из СНГ и назвал невыгодным такое решение из-за планов Киева.

«Пребывание в содружестве вообще-то выгодно Украине, не с точки зрения сохранения каких-то связей с РФ, которые она усиленно обрубает, а для того, чтобы иметь лазейку для развития отношений с другими странами, входящими в СНГ», — подчеркнул депутат.

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Парламентарий добавил, что подобную позицию занимала Грузия, покинувшая содружество 18 августа 2009 года после конфликта в Южной Осетии и сохранившая ряд выгодных для нее многосторонних соглашений. В свою очередь Киев убедил, что не относится к СНГ, хотя официально его не покинул. По мнению Затулина, при выходе Украины из содружества «ничего существенно революционного» не произойдет, а трудности появятся у самой страны.

В конце ноября Украина прекратила участие в соглашении СНГ по железнодорожному транспорту. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук

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Марина Совина
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