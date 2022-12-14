В Госдуме оценили вероятность выхода Украины из СНГ

Депутат Госдумы Затулин назвал невыгодным для Украины выход из СНГ из-за ее планов

Зампредседателя комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал возможность выхода Украины из СНГ. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Затулин оценил вероятность выхода Украины из СНГ и назвал невыгодным такое решение из-за планов Киева.

«Пребывание в содружестве вообще-то выгодно Украине, не с точки зрения сохранения каких-то связей с РФ, которые она усиленно обрубает, а для того, чтобы иметь лазейку для развития отношений с другими странами, входящими в СНГ», — подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что подобную позицию занимала Грузия, покинувшая содружество 18 августа 2009 года после конфликта в Южной Осетии и сохранившая ряд выгодных для нее многосторонних соглашений. В свою очередь Киев убедил, что не относится к СНГ, хотя официально его не покинул. По мнению Затулина, при выходе Украины из содружества «ничего существенно революционного» не произойдет, а трудности появятся у самой страны.

В конце ноября Украина прекратила участие в соглашении СНГ по железнодорожному транспорту. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук