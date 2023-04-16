В России не поддержали сорвавших украинский флаг возле штаб-квартиры МПА СНГ

Сенатор Карасин не поддержал сорвавших украинский флаг возле штаб-квартиры МПА СНГ

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин высказался о ситуации с сорванным с флагштока возле штаб-квартиры Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ флагом Украины. Мнением он поделился в Telegram-канале.

«Украина формально не вышла из Содружества, а, следовательно, ее флаг вывешен наряду с другими перед штаб-квартирой Парламентской Ассамблеи СНГ вполне обоснованно», — заявил он, отказавшись поддержать тех, кто сорвал флаг.

Сенатор подчеркнул, что специальная военная операция ведется не против Украины, а за нее, в том числе за возвращение республики и народа к добрососедским отношениям с Россией и другими странами СНГ.

Ранее в сети были опубликованы фотографии флага Украины перед Таврическим дворцом в Санкт-Петербурге, где находится штаб-квартира MПA СНГ. 15 апреля в Telegram-каналах разошлись кадры, на которых мужчина перепрыгивает через забор на территорию дворца и снимает украинский флаг.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Украина официально не прерывала отношений с Содружеством независимых государств. Политик напомнил, что как указано на сайте Исполкома СНГ, Украина является членом Содружества.