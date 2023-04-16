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13:54, 16 апреля 2023Россия

Москалькова пообещала отомстить за обстрел Донецка в пасхальную ночь

Москалькова заявила, что Россия отомстит за обстрел Донецка в пасхальную ночь
СюжетНаселение России:

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Россия отомстит за обстрел Донецка в пасхальную ночь. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«В своем репертуаре — бьют по мирному населению. Отомстим!» — написала Москалькова.

Омбудсмен сообщила, что в ночь праздника по Донецку было выпущено 20 ракет. В результате обстрела погибла беременная женщина, троих пострадавших госпитализировали в больницу. Москалькова уточнила, что прилеты были зафиксированы рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором, где в этот момент проходило богослужение по случаю Пасхи.

Ранее сообщалось, что в связи с обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины прихожане собора были вынуждены эвакуироваться. Также стало известно о попадании ракет в автостанцию и рынок, которые находятся недалеко от храма.

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Варвара Родикова
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