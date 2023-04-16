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01:47, 16 апреля 2023Россия

Историк заявил о планах Польши забрать территории правобережной Украины

Историк Назаров заявил, что Польша планирует забрать территории правобережной Украины

Фото: Pixabay

Член Научного совета Российского военного-исторического общества, доктор исторических наук Олег Назаров в разговоре с Ura.ru рассказал, что у Польши могут иметься планы забрать себе территории правобережной Украины.

«Поляки могут вообще претендовать на исторически, так называемую, правобережную Украину. Если мы обратимся к ситуации образца XVII века, тогда борьба за эти территории шла между Московским государством и Речью Посполитой», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что территории правобережной Украины включают в себя не только Львов, Ивано-Франковск и Тернополь, но и Киев. Назаров добавил, что помимо поляков получить часть украинских земель рассчитывают Венгрия и Румыния. Он отметил, что в настоящее время сложно сказать, что в конечном итоге станет с Украиной из-за сложной напряженной обстановки.

Ранее министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что страна вслед за Польшей временно прекращает импорт сельхозпродукции с Украины. Он сообщил, что правительство страны стремится отстаивать интересы венгерских фермеров.

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Марина Совина
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