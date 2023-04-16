Пушилин заявил о работе по нейтрализации обстрелявших собор в Донецке бойцов ВСУ

Врио главы ДНР Пушилин: российские военные нейтрализуют обстрелявших собор в Донецке

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Донецка. По его словам, российские военные уже начали работу по нейтрализации украинских бойцов, атаковавших Спасо-Преображенский собор, в котором проходила пасхальная служба.

«Противник целенаправленно нанес удар в район центрального собора в пасхальную ночь. Наши боевые расчеты уже работают по [его] нейтрализации», — написал он.

Пушилин отметил, что в настоящее время известно об одном погибшем и шестерых пострадавших в результате происшествия. Он предупредил жителей города, что угроза новых обстрелов сохраняется, призвав проявлять осторожность.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Горловке. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).